Nous avons participé au Salesforce World Tour Paris 2022. Découvrez notre décryptage et les principales annonces à retenir lors de cette nouvelle édition. De B2B commerce à Hyperforce, de Slack à Net Zero Cloud, le Salesforce World Tour 2022 a permis de faire le point sur les innovations de la plateforme Salesforce.

Après deux éditions en distanciel, Salesforce a réuni le 30 mars dernier au Grand Palais Éphémère de Paris une partie de son écosystème lors du Salesforce World Tour. L’occasion pour les communautés Salesforce – clients, partenaires intégrateurs conseil et Independent Software Vendors (ISV)… - d’échanger sur les innovations de l’éditeur de CRM et les grandes tendances du marché.

Parmi les annonces Salesforce à retenir :

Le coup de projecteur sur Slack, une des acquisitions récentes de Salesforce, avec le retour d'expérience de Emilie Sidiqian, directrice générale de Salesforce France,

Le focus sur Net Zero Cloud, un référentiel unique de données environnementales afin d'optimiser ses prises de décisions en matière de développement durable,

Le déploiement d'Hyperforce en France d'ici la fin de l'année,

La mise en place d’un plan d’investissement pour la France à hauteur de 3,5 milliards de dollars sur 5 ans,

L'annonce de son statut de sponsor officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024.

L'événement était aussi l'occasion de revenir sur les grandes tendances marché et les impératifs pour l’entreprise tels que renforcer l’usage d’outils collaboratifs, maîtriser les données sécurisées et centralisées ou former aux métiers du numérique.

Connectez-vous sur Salesforce+ pour voir le replay de toutes les conférences