Qu'est-ce que la biométrie vocale bancaire ?

La biométrie vocale bancaire fait référence à l'utilisation de la voix d'une personne comme moyen d'authentification biométrique, éliminant souvent l'utilisation d'une étape d'authentification supplémentaire telle que la saisie d'un numéro de compte et d'un code PIN pour accéder à un compte. L'utilisation de la voix humaine pour un accès sécurisé sert le même objectif que l'utilisation d'autres caractéristiques biologiques propres aux individus, notamment l'iris et les empreintes digitales.

Quels sont les avantages de la biométrie vocale bancaire ?

L'utilisation de l'authentification vocale pour les banques fournit aux clients un moyen supplémentaire et convivial de s'authentifier, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente et supérieure tout en fournissant aux banques une authentification forte sur tous les canaux. La réduction des coûts de back-office pour authentifier les clients et la commodité au cas où ils oublieraient leur numéro de compte ou leur code PIN sont d'autres avantages.