Qu'est-ce que la réalité virtuelle ?

La réalité virtuelle utilise des technologies numériques qui combinent le monde cybernétique des données avec le monde physique, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir et de réagir à une « réalité » non physique. La technologie de réalité virtuelle s'applique aussi bien à un écran d'ordinateur montrant ce que donnerait un produit dans la maison d'un client qu'à des casques de visionnage offrant une expérience virtuelle immersive.

Quels sont les avantages de la réalité virtuelle pour une entreprise ?

La réalité virtuelle peut stimuler la fréquentation des magasins et les ventes en offrant une expérience plus riche, informative et personnalisée. Elle peut réduire le délai et le coût des réparations et augmenter la productivité et la qualité du personnel de maintenance grâce à une formation plus réaliste et efficace. Il peut également fournir une plateforme pour de nouveaux services générateurs de revenus, tels que la publicité basée sur la localisation ou la vente de produits et services additionnels dans un environnement virtuel.