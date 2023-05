Qu'est-ce que l'expérience client des utilities ?

Les entreprises du secteur de l'eau et l'énergie (ou utilities) interagissent quotidiennement avec leurs clients. Le degré de satisfaction des clients à l'égard de ces interactions - qu'il s'agisse du paiement en ligne d'une facture, d'une notification en cas de panne, d'une question par téléphone ou de la demande d'un nouveau service sur les médias sociaux - définit en grande partie l'expérience que le client a du service.

Quels sont les avantages de l'expérience client des utilities ?

De nombreux utilities, entreprises du secteur de l'eau et l'énergie, cherchent à améliorer l'expérience de leurs clients en ligne, par courrier et par téléphone. Poussés par une concurrence accrue et des clients plus conscients de ce que peut être un excellent service, les fournisseurs de services publics explorent de nouvelles solutions numériques. Il existe désormais des cadres d'expérience client, par exemple, qui tirent parti du cloud et de l'intelligence artificielle (IA) pour unifier et simplifier les communications commerciales sur une seule interface. De même, les systèmes omnicanal peuvent aider les utilities à personnaliser leurs offres et communications clients sur les canaux mobiles, sociaux, le chat et les autres canaux numériques.

En améliorant l'expérience client, les entreprises du secteur de l'eau et l'énergie (utilities) peuvent améliorer la satisfaction client, développer des produits plus efficaces, réduire les coûts d'assistance, réduire le taux d'attrition et, au final, élargir leur clientèle.