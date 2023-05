Qu'est-ce que l'analytique pour les utilities ?

L'analytique pour les utilities est composée de logiciels et services qui exploitent la richesse des ressources big data collectées par la plupart des entreprises du secteur de l'eau et l'énergie. Dans ce domaine d'activité en pleine croissance pour les entreprises en pleine transformation numérique, l'analytique permet aux utilities de collecter et d'analyser rapidement un large éventail de variables opérationnelles. Elle est particulièrement utile pour prévoir l'évolution du marché.

Quels sont les avantages de l'analytique pour les utilities ?

Les exemples d'utilisation métier de l'analytique sont probants et largement répandus. Grâce notamment à d'importants volumes de données archivées et à des milliers de capteurs de terrain connectés à l'internet des objets (IoT), l'analytique permet aux utilities de mieux comprendre les habitudes d'utilisation et de proposer de nouveaux services et économies aux clients. L'analytique et l'IoT sont également utilisées par les utilities pour l'exploitation et la maintenance prédictives de leur réseau. Parallèlement, l'analytique basée sur les données météorologiques historiques prévoit les événements météorologiques futurs et aide à se préparer au changement climatique.

En outre, de nombreuses entreprises de services publics considèrent l'analytique comme une méthode économique pour détecter et prévenir les pertes de revenus dues au vol d'énergie.