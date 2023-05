Que sont les données non structurées ?

Les données non structurées ne répondent pas à un modèle de données prédéfini. Il s'agit par exemple d'images graphiques, de lecteurs d'empreintes digitales, d'e-mails, de traitement du langage naturel et de contenus issus des médias sociaux.

Quels sont les avantages des données non structurées pour une entreprise ?

Les données non structurées sont plus difficiles à traiter, mais elles contiennent les informations les plus utiles et les plus riches. L'analyse des données non structurées permet aux entreprises d'analyser des données telles que les photos, le langage naturel, les vidéos, l'activité des médias sociaux et d'autres données complexes, puis de tirer parti de technologies telles que l'intelligence artificielle et le machine learning, afin de mieux comprendre le marché et d'avoir une vision complète de leurs clients.