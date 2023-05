Qu'est-ce que la gestion unifiée des terminaux ?

La gestion unifiée des appareils, ou gestion unifiée des terminaux, fournit une plateforme unique et simple pour gérer et protéger les appareils mobiles, PC et autres d'une organisation sur son réseau. Une solution logicielle unifiée de gestion des terminaux offre des fonctionnalités de gestion et de sécurisation des applications et du contenu sur une multitude d'appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, imprimantes, appareils en périphérie de l'internet des objets (IoT), portables, etc.) dans toute l'entreprise.

La gestion unifiée des appareils comprend également de plus en plus le provisionnement sans intervention pour offrir aux employés une expérience prête à l'emploi dès le premier démarrage, avec des applications et des paramètres installés.

Quels sont les avantages de la gestion unifiée des terminaux ?

Avec une solution de gestion unifiée des appareils, une entreprise peut :