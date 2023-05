Que sont les thick data ?

Les données épaisses (ou thick data en anglais) sont le fruit de la collaboration entre data scientists et anthropologues pour essayer de donner un sens à de grandes quantités de données. Ensemble, ils analysent les données, recherchent des informations qualitatives telles que des éclairages, préférences, motivations et raisons qui expliquent des comportements. Ces informations humanistes améliorent la prise de décisions en entreprise et le développement de produits et services.

Quels sont les avantages des données épaisses pour une entreprise ?

Les thick data (ou données épaisses en anglais) aident les entreprises à analyser les données créées par leurs clients, par le biais de leur comportement et de leurs interactions en ligne. Elles permettent de décoder leurs besoins, préférences, sentiments et doléances et de créer des expériences et services plus personnalisés grâce à des décisions commerciales fondées sur les données. La puissance réelle des données épaisses est qu'elles permettent aux entreprises d'humaniser des masses de données pour comprendre ce qui motive leurs clients et de les segmenter pour développer des stratégies commerciales et marketing adaptées à chaque groupe.