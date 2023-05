Que sont les services publics intelligents ?

Les services publics intelligents (ou smart utilities) sont des entreprises des secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau qui utilisent des capteurs connectés dans leurs réseaux afin de fournir des services plus efficaces et d'analyser leurs opérations. La plupart des services publics intelligents sont de gros utilisateurs de l'internet des objets (IoT), des appareils connectés, et intègrent les dernières technologies numériques dans les communications, les logiciels, l'informatique et la cartographie pour rationaliser leurs activités.

Quels sont les avantages des services publics intelligents ?

Toutes les entreprises de services publics (utilities) traitent une énorme quantité de données diverses provenant de sources multiples. Les services publics intelligents se distinguent de ceux qui sont plus lents à adopter les technologies numériques et le changement par les avantages qu'ils récoltent fréquemment dans divers domaines, tels que :