Qu'est-ce que la fabrication intelligente ou smart manufacturing ?

La fabrication intelligente, ou smart manufacturing en anglais, est un processus qui vise à optimiser les procédés de fabrication grâce à l'automatisation, l'analytique big data et les commandes informatisées permettant de réduire les coûts et maximiser la productivité. La comparaison des données des systèmes informatiques et des systèmes opérationnels (tels que les ERP et systèmes de gestion du cycle de vie des produits) permet aux fabricants de répondre rapidement et efficacement aux changements au sein des ateliers et sur l'ensemble de leur chaîne de valeur.

Quels sont les avantages du smart manufacturing pour une entreprise ?

La fabrication intelligente permet une amélioration continue des opérations qui augmente la productivité et réduit les coûts. L'automaintenance (aussi appelée maintenance autonome) et la maintenance prédictive basée sur le machine learning réduit les temps d'arrêt et les coûts de réparation. Par ailleurs, la connaissance en temps réel d de l'état des équipements de production et des matières premières facilite l'adaptation aux besoins changeants des clients, la personnalisation de masse des produits et le développement de nouveaux produits et services.