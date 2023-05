Qu'est-ce qu'une maison intelligente ?

Une maison intelligente est une maison qui utilise des capteurs intérieurs et des appareils connectés à internet, tels que les thermostats et les enceintes connectées, à des fins de sécurité, de commodité et de divertissement. À mesure que les réseaux 5G à très haut débit sont déployés, ces services peuvent aller au-delà de la sécurité domestique et de la gestion de l'énergie et s'intégrer aux voitures connectées ainsi qu'aux appareils de suivi médical à distance ou de suivi d'activité.

Quels sont les avantages des maisons intelligentes ?

Les maisons intelligentes peuvent aider les gens à réduire leurs dépenses énergétiques. Elle peut également aider les fournisseurs de services de communication à accroître leurs revenus, car les clients « coupent le cordon » avec les anciens services tels que la téléphonie filaire et les bouquets de télévision par câble. Grâce à une connaissance en temps réel des besoins et des activités des occupants, les entreprises peuvent créer de nouveaux modèles économiques, tels que la livraison proactive et à la demande de biens et de services, des soins médicaux à domicile aux réparations.