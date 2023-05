Qu'est-ce qu'une ville intelligente ?

Une ville intelligente (ou smart city en anglais) est une zone urbaine dont les espaces publics sont équipés de capteurs en réseau dans tous les domaines, des routes aux bâtiments. Les données fournies par ces capteurs aident les citoyens, les fonctionnaires, les forces de l'ordre et les prestataires de services à utiliser au mieux les ressources et facilitent la planification future.

Quels sont les avantages des villes intelligentes ?

Les systèmes intelligents de covoiturage et de partage de véhicules, ainsi que la gestion de la circulation en temps réel, permettent de réduire les embouteillages et la pollution tout en augmentant la productivité des travailleurs. Les entreprises peuvent suivre plus précisément l'arrivée des personnes, les fournitures et les stocks, et optimiser les calendriers de livraison. Les gouvernements peuvent réagir plus rapidement et plus efficacement aux crises. L'analyse des modèles de criminalité par les big data peut améliorer la sécurité publique. Et les paiements intelligents pour les services gouvernementaux peuvent minimiser la fraude et augmenter les revenus.