Qu'est-ce qu'un bâtiment intelligent ?

Les bâtiments intelligents, ou installations intelligentes, sont ceux qui utilisent des systèmes, services et technologies basés sur les technologies de l'information et des communications pour optimiser les performances de l'installation. Les systèmes des bâtiments, dont le chauffage, la ventilation et la sécurité, sont équipés de capteurs en réseau qui fournissent en continu des informations sur l'état et les performances de ces systèmes.

Quels sont les avantages des installations et bâtiments intelligents ?

Parmi les innombrables avantages des installations et bâtiments intelligents, on peut citer :