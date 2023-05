Qu'est-ce qu'un bâtiment sûr ?

Les bâtiments sûrs sont des installations qui utilisent des technologies et des pratiques proactives pour garantir un environnement sain et sûr aux employés, aux clients et aux visiteurs du bâtiment. Une stratégie cohérente en matière de bâtiments sûrs peut transformer une mosaïque de programmes initiés lors de la pandémie en une stratégie globale visant à créer des bâtiments sûrs et réactifs.

Quels sont les avantages des bâtiments sûrs ?

Une stratégie cohérente de bâtiments sûrs offre de nombreux avantages, notamment :