Qu'est-ce que la RPA dans l'assurance ?

La RPA (pour « robotic processing automation » en anglais) ou automatisation robotisée des processus dans le secteur de l'assurance utilise des robots et l'IA pour aider les compagnies à automatiser et, dans certains cas, à éliminer les tâches répétitives, ainsi qu'à augmenter et étendre les capacités humaines. Les robots logiciels de RPA peuvent faire bien plus que d'éliminer la saisie manuelle des données. Les bots peuvent être configurés et entraînés à gérer un large éventail d'activités cognitives et à prendre des décisions. Par exemple, dans le secteur de l'assurance, la RPA commence à être utilisée pour la souscription, le traitement des sinistres et l'analyse. Étant donné la capacité des bots à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts, l'adoption de la RPA dans l'assurance augmente rapidement.

Quels sont les avantages de la RPA dans le domaine de l'assurance ?

L'automatisation robotisée des processus offre de nombreux avantages aux compagnies d'assurance, notamment :