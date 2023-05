Qu'est-ce que l'automatisation de l'évaluation des risques ?

L'automatisation de l'évaluation des risques fait référence à l'incorporation de processus automatisés dans le flux de travaux (ou workflow) de souscription d'assurance, en remplaçant les tâches manuelles par une technologie automatisée, améliorant ainsi la précision et l'efficacité. Au lieu de passer en revue les nombreux documents (souvent au format papier) sur les antécédents des demandeurs (un processus manuel qui peut prendre des semaines), les compagnies d'assurance peuvent automatiser l'évaluation des risques en numérisant d'abord les informations, puis en utilisant l'automatisation robotisée des processus (RPA) et même l'intelligence artificielle pour prendre de meilleures décisions plus rapidement.

Quels sont les avantages de l'automatisation de l'évaluation des risques ?

L'automatisation de l'évaluation des risques présente un certain nombre d'avantages :