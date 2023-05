Qu'est-ce que la collaboration à distance ?

La collaboration à distance est le processus qui supprime le frein au travail en équipe que représente la distance géographique. Il facilite la communication et la productivité au sein d'une équipe d'employés dispersés, où qu'ils se trouvent, pour atteindre un objectif commun. Les outils de collaboration à distance peuvent aider à réunir des employés même très éloignés les uns des autres.

Quels sont les avantages de la collaboration à distance ?

Avec une stratégie de collaboration à distance bien définie et les outils nécessaires à sa mise en œuvre, les organisations peuvent :

Améliorez la collaboration au sein de l'entreprise, en utilisant des plateformes de collaboration modernes pour repenser les flux de travail et aider les employés à se connecter aux personnes et aux données dans le monde entier.

Redéfinir les méthodes de travail en passant d'un modèle économique centré sur les activités à un modèle économique centré sur les collaborateurs de type « n'importe où, n'importe quand, n'importe quel appareil », sans compromettre la conformité et la sécurité de l'entreprise.

Favoriser le travail en équipe et améliorer la productivité des employés distants grâce à des outils tels que la téléconférence, la visioconférence, le partage de fichiers, la messagerie multicanal et un logiciel d'espace de travail unifié. Le logiciel de collaboration est la base de la productivité des télétravailleurs.

Réunir des plateformes et systèmes de collaboration tels que Microsoft Teams, Amazon Chime, Cisco Webex, Amazon WorkDocs et bien d'autres, en éliminant les problèmes de gestion d'outils distincts.

Pourquoi la collaboration à distance est-elle devenue aujourd'hui un élément clé de l'activité ?

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, nous avons tous pris conscience de la nécessité de communiquer et de collaborer à distance. Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à des perturbations accrues en raison de formations, réunions et autres événements collaboratifs annulés ou reportés du fait de la pandémie.

Les organisations doivent intégrer des systèmes et des outils de communication et de collaboration distincts pour créer une plateforme unique permettant aux individus et aux équipes de collaborer efficacement dans un environnement de travail distant.

Grâce aux solutions de collaboration à distance, les entreprises peuvent créer un environnement qui reflète l'expérience des utilisateurs présents au bureau, tout en leur permettant de travailler en équipe efficacement et à distance sans perdre en productivité ou en efficacité.

Comment les outils de collaboration à distance peuvent-ils favoriser la productivité ?

Les outils de collaboration à distance (tels que Cognizant Communication Service on Cloud) aident les organisations à :