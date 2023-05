Qu'est-ce que le langage R ?

Le langage R est un langage de programmation libre et open source que les scientifiques des données, les mineurs de données et les statisticiens utilisent pour analyser les données. Il est livré avec une large collection d'outils d'analyse des données. Les capacités du langage R comprennent les tests statistiques classiques, la modélisation linéaire et non linéaire, la classification, l'analyse des séries chronologiques et le regroupement, ainsi que les techniques d'analyse graphique.

Quels sont les avantages du langage R pour une entreprise ?

Le langage R a été conçu pour accélérer et simplifier l'analyse des données et les projections complexes. Ses outils de machine learning peuvent évaluer les algorithmes et prévoir les événements futurs. Les outils de « data wrangling » ou préparation des données en self-service sont utilisés pour nettoyer des ensembles de données complexes et désordonnées en vue de leur analyse. Il est également fourni avec des outils qui permettent la visualisation, l'analyse et la représentation des données.