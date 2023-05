Que sont les services de gestion de la qualité ?

Les services de gestion de la qualité organisent, exécutent et contrôlent de manière proactive les activités requises pour maintenir un niveau de qualité souhaité. Il s'agit notamment de la création d'une politique de qualité, de la planification et de l'assurance de la qualité, ainsi que du contrôle et de l'amélioration continus de la qualité de manière cohérente et mesurée dans l'ensemble de l'organisation et de sa chaîne de valeur.

Quels sont les avantages des services de gestion de la qualité ?

Les services de gestion de la qualité réduisent les déchets en s'assurant qu'une plus grande partie de ce qu'un fabricant produit puisse être vendue plutôt que mise au rebut. Ils réduisent les coûts en minimisant le réusinage et le remplacement des produits défectueux, et identifient les domaines d'amélioration des processus, de la technologie et de la formation. Plus important encore, ils augmentent la satisfaction et la rétention des clients en répondant et dépassant les attentes avec des niveaux de qualité toujours plus élevés à l'ère numérique.