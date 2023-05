Qu'est-ce que l'assurance et ingénierie qualité ?

L'assurance et ingénierie qualité (AIQ ou QEA en anglais) fait référence à une approche globale d'écosystème pour l'atteinte et le maintien de la qualité des processus, applications et systèmes au sein d'une entreprise. Cela comprend des processus d'assurance qualité (AQ) intelligents et automatisés qui couvrent à la fois les systèmes existants et les systèmes numériques.

Quels sont les avantages de l'assurance et ingéniérie qualité pour les entreprises ?

À mesure que les entreprises simplifient, modernisent et sécurisent leurs environnements existants pour s'engager dans l'ère numérique, un processus d'assurance qualité robuste devient essentiel. En offrant à la fois qualité et vitesse, l'assurance et ingénierie qualité peuvent accélérer le changement opérationnel et technologique, améliorer l'expérience client (CX) et favoriser la réussite numérique.