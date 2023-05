Qu'est-ce que l'analyse prédictive pour l'assurance IARD ?

En collectant des données à partir de sources internes et externes, l'analyse prédictive pour l'assurance dommages peut aider les compagnies à prévoir l'avenir et à comprendre les comportements possibles, les sentiments, tendances et actions des clients qu'elles assurent. En outre, l'analyse prédictive pour l'assurance IARD peut aider les compagnies d'assurance à convertir en prévisions crédibles les informations obtenues grâce aux interactions avec les clients, à la télématique et même aux médias sociaux. Par conséquent, les compagnies peuvent obtenir des informations plus détaillées sur les préférences de leurs clients et prendre de meilleures décisions commerciales.

Quels sont les avantages de l'analyse prédictive dans le domaine de l'assurance IARD ?

L'analyse prédictive pour l'assurance IARD présente un certain nombre d'avantages :