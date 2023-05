Plateformes métiers pour l'assurance IARD

Que sont les plateformes métiers d'assurance IARD ?

Les plateformes métiers d'assurance IARD englobent un certain nombre de systèmes informatiques fondamentaux qui contribuent aux fonctions opérationnelles essentielles d'un assureur IARD. Il peut s'agir de la souscription, des devis, de l'émission des polices, de la facturation, du recouvrement, et de la gestion des sinistres. Idéalement, ces plateformes métiers d'assurance IARD devraient être intégrées ou fournies par le même fournisseur sous la forme d'une suite logicielle d'applications couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'assurance. Auparavant, bon nombre de ces systèmes étaient installés sur site, mais les systèmes basés sur le cloud sont devenus de plus en plus courants.

Quels sont les avantages des plateformes métiers d'assurance IARD pour les compagnies ?

Les plateformes métiers d'assurance IARD présentent un certain nombre d'avantages :