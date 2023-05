Qu'est-ce que la technologie des procédés ?

La technologie des procédés (ou technologie des processus) désigne les logiciels et outils, y compris les plateformes numériques et l'automatisation intelligente des processus (IPA), utilisés pour créer et fournir des produits et services efficacement et intelligemment, ainsi que pour améliorer la vitesse et l'agilité des processus dans toute l'entreprise.

Quels sont les avantages de la technologie des procédés pour une entreprise ?

La technologie des procédés peut être utilisée pour automatiser et simplifier les workflows et accélérer les processus métier. Elle peut également améliorer la précision, la qualité et la fiabilité de ces processus. Ceci permet aux entreprises de fonctionner avec plus d'agilité pour plus de flexibilité et une meilleure adaptation à l'évolution des priorités de l'entreprise et du marché. Enfin, la technologie des processus peut jouer un rôle clé de réduction des coûts dans tous les départements de l'entreprise.