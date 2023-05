Qu'est-ce que l'analyse des processus ?

L'analyse des processus est l'exercice qui consiste à analyser les processus pour identifier les possibilités d'améliorer leur fonctionnement. Grâce à l'analyse des processus, les entreprises peuvent évaluer leurs processus métiers et identifier ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans leurs opérations.

Quels sont les avantages de l'analyse des processus pour une entreprise ?

Grâce à l'analyse des processus, les entreprises peuvent les réorganiser à l'aide de technologies, d'outils et de personnel numériques, afin de simplifier leur mode de fonctionnement et de réduire le coût de possession. L'analyse des processus peut également servir à identifier les problèmes au sein de l'organisation, ainsi qu'à identifier les opportunités d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, du service client et de l'expérience client, y compris les domaines où l'automatisation intelligente des processus peut être appliquée.