Qu'est-ce que la maintenance conditionnelle ?

La maintenance conditionnelle (aussi appelée entretien prédictif ou maintenance prédictive) détecte et corrige les problèmes de l'équipement de production avant qu'ils n'entraînent sa défaillance. Il faut non seulement collecter et analyser les données historiques non seulement des pannes mais aussi les conditions (telles que la chaleur excessive ou les vibrations) qui les ont précédées. La maintenance conditionnelle nécessite de gérer, d'intégrer et de garantir la qualité de grandes quantités de données provenant de sources multiples.

Quels sont les avantages de la maintenance prédictive pour les entreprises ?

La maintenance prédictive réduit les coûts en permettant des réparations avant que la défaillance d'un composant n'endommage d'autres composants. Elle augmente l'efficacité de la production en réduisant les temps d'arrêt imprévus, et la satisfaction du client en évitant les livraisons manquées. Elle réduit également les coûts en réduisant le besoin d'expéditions urgentes de matières premières ou de produits finis pour compenser les interruptions inattendues de la production.