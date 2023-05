Qu'est-ce que l'analyse prédictive pour la banque ?

L'analyse prédictive dans la banque fait référence à l'utilisation de modèles informatiques qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et l'exploration de données pour analyser de grandes quantités d'informations et prévoir le comportement futur des clients.

Quels sont les avantages de l'analyse prédictive pour la banque ?

L'analyse prédictive, en fournissant des informations approfondies sur les besoins des clients, peut aider les banques à lancer des produits et services innovants, offrir des expériences personnalisées et exceptionnelles, créer de nouveaux modèles commerciaux et se transformer à l'aide de nouveaux processus et technologies. Les avantages connexes de l'analyse prédictive sont les suivants :