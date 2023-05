Qu'est-ce que l'automatisation de l'assurance IARD ?

L'automatisation de l'assurance dommages repose principalement sur l'automatisation robotisée des processus (RPA ou bots) en matière de souscription, traitement des contrats et des sinistres. Les processus manuels réalisés par des individus allongent les temps de traitement, augmentent les erreurs et ajoutent des frais généraux aux principales opérations internes. Par conséquent, l'automatisation de l'assurance IARD fait l'objet d'une attention croissante chez de nombreux assureurs. Alors que les assureurs IARD cherchent à optimiser leurs opérations, le déploiement et le pilotage des bots se répandent. Plus qu'une tendance marginale, l'automatisation de l'assurance dommages devrait être la norme dans les années à venir. En réalité, The Digital Insurer estime que les bots traiteront bientôt 80 % des souscriptions.

Quels sont les bénéfices de l'automatisation de l'assurance IARD pour les compagnies ?

L'automatisation de l'assurance IARD présente de nombreux avantages dont :