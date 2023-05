Qu'est-ce qu'une stratégie opérationnelle ?

La stratégie opérationnelle consiste à élaborer un plan d'exécution de la stratégie commerciale et d'expérience client d'une entreprise. Une stratégie opérationnelle bien définie permet d'aligner et d'optimiser les processus et les ressources pour atteindre les résultats commerciaux souhaités.

Quels sont les avantages d'une stratégie opérationnelle pour une entreprise ?

Les entreprises dotées d'une stratégie opérationnelle bien définie et documentée sont mieux équipées pour travailler plus efficacement, aligner leurs ressources internes afin de créer des processus Lean et rentables, et finalement mettre en œuvre une stratégie d'entreprise réussie. Sans stratégie opérationnelle, les entreprises ont du mal à atteindre leurs objectifs commerciaux et à offrir les expériences que les clients attendent.