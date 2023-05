Qu'est-ce que l'efficacité opérationnelle ?

L'efficacité opérationnelle consiste à faire plus, plus vite, à moindre coût et avec plus de précision, en éliminant les obstacles internes et les inefficacités qui rendent les processus d'entreprise lents, fastidieux et propices aux erreurs.

Quels sont les avantages de l'efficacité opérationnelle pour une entreprise ?

Après avoir mis en place l'efficacité opérationnelle, une entreprise peut aller plus vite pour mieux répondre aux attentes et aux besoins de ses clients. L'efficacité opérationnelle améliore également l'expérience employé, car le personnel passe moins de temps à résoudre les problèmes et plus de temps à servir les clients et à développer l'entreprise.