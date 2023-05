Solutions de gestion des effectifs du pétrole et du gaz

Que sont les solutions de gestion des effectifs pétroliers et gaziers ?

Les solutions de gestion des effectifs pétroliers et gaziers sont des systèmes et processus qui aident les organisations à gérer leurs ressources humaines. Dans l'industrie pétrolière et gazière, les employés sont souvent confrontés à des conditions dangereuses dans des zones critiques. Il est donc primordial d'avoir une main-d'œuvre efficace, optimisée et informée. De nombreuses entreprises du secteur de l'énergie qui cherchent à moderniser leurs solutions existantes le font à l'aide de plateformes numériques telles que les solutions mobiles, les logiciels de collaboration, l'analytique métier et le cloud.

Quels sont les avantages des solutions de gestion des effectifs pétroliers et gaziers ?

Alors que les compagnies pétrolières et gazières cherchent de nouvelles manières de faire plus avec moins, savoir comment gérer leurs effectifs est une préoccupation majeure. Les dernières solutions de gestion des effectifs du secteur pétrolier et gazier y répondent en offrant une visibilité en temps réel de leur main-d'œuvre, leur équipement, les actifs et le travail en cours. S'appuyant souvent sur des technologies numériques, ces outils peuvent aider les managers à prendre de meilleures décisions opérationnelles en surveillant les coûts de personnel, en améliorant l'utilisation des ressources et en stimulant la productivité. D'autres solutions de gestion des ressources humaines sont disponibles pour faciliter la collaboration, gérer la planification des équipes, optimiser les workflows, générer des alertes d'urgence et enfin répartir les équipes pour réparer les installations sur le terrain et résoudre les pannes.