Qu'est-ce que la chaîne logistique du pétrole et en gaz ?

Le fonctionnement de l'industrie pétrolière et gazière repose sur une chaîne d'approvisionnement mondiale comprenant le transport national et international, le négoce, l'expédition, la commande, ainsi que la visibilité et le contrôle des stocks. Les autres éléments de la chaîne d'approvisionnement comprennent la manutention, les installations d'import-export et la distribution des produits énergétiques raffinés des points d'origine au marché.

En général, la chaîne logistique est divisée en trois segments. Le segment amont trouve et produit le pétrole brut et le gaz naturel. Le segment intermédiaire s'occupe du traitement, du stockage et du transport des produits énergétiques de base. Et le segment aval englobe les raffineries pétrolières, les points de vente au détail et les sociétés de distribution de gaz naturel.

Quels sont les avantages de la chaîne logistique du pétrole et du gaz ?

Compte tenu des nombreuses étapes liées au traitement, au transport et à la logistique de l'énergie, la chaîne logistique du pétrole et du gaz est naturellement complexe. Pourtant, avec une concurrence mondiale en hausse, les professionnels du secteur estiment qu'améliorer leur chaîne d'approvisionnement est à la fois nécessaire et rentable.

En exploitant le cloud, l'internet des Objets (IoT), la collaboration en équipe et la blockchain, notamment, les chaînes de valeur améliorées peuvent réduire les coûts et améliorer le fonctionnement de chaque flux de production de pétrole et de gaz. Les systèmes numériques peuvent, par exemple, contribuer à atténuer les risques, à optimiser la stratégie d'inventaire des entrepôts, à surveiller la logistique du transport, à améliorer l'expérience client et à garantir la mise en place des meilleures stratégies d'approvisionnement.