Que sont les services pétroliers et gaziers ?

Les services pétroliers et gaziers désignent les produits et les processus qui accompagnent l'industrie pétrolière et gazière, y compris l'exploration des ressources énergétiques, le transport de pétrole et de gaz vers les raffineries, ainsi que le traitement et la mise sur le marché des actifs énergétiques. Souvent, le terme est utilisé pour décrire les offres des entreprises qui fournissent des services de soutien au secteur, y compris les solutions informatiques. Souvent mis en œuvre avec l'aide de consultants et d' experts technologiques externes expérimentés, les services pétroliers et gaziers peuvent aider les producteurs à faire des économies, travailler plus efficacement et même à planifier et mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques.

Quels sont les avantages des services pétroliers et gaziers ?

Les compagnies pétrolières et gazières qui ont appris à survivre sur des marchés à bas prix cherchent des moyens de créer un avantage durable à plus long terme. Beaucoup font appel à des prestataires de services pétroliers et gaziers afin d'améliorer progressivement leurs capacités techniques ou opérationnelles. Les approches fondées sur une meilleure utilisation des riches ensembles de données et des technologies numériques sont de plus en plus utilisées pour la maintenance prédictive, les inspections automatisées des pipelines et l'analyse approfondie des puits, notamment. Parmi leurs avantages, citons notamment l'aide à l'établissement d'une stratégie opérationnelle intégrée, une transformation plus rapide sans bouleversement organisationnel massif et une gestion plus efficace des fusions et acquisitions complexes.