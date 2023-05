Que sont les opérations pétrolières et gazières ?

Les opérations pétrolières et gazières font référence aux nombreux systèmes et processus que les entreprises du secteur de l'énergie utilisent chaque jour pour gérer leurs activités. Il s'agit notamment des systèmes contribuant à la productivité des puits, à la mesure des performances financières et opérationnelles, à la gestion des actifs, à la gestion de la santé et de la sécurité. Alors que les leaders du secteur pétrolier et gazier s'efforcent aujourd'hui d'améliorer l'excellence opérationnelle, nombre d'entre eux déploient des outils numériques pour aider à moderniser les processus, surveiller et à améliorer les indicateurs clés de l'entreprise, et mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques pour assurer la croissance future.

Quels sont les avantages les opérations pétrolières et gazières ?

Atteindre l'excellence opérationnelle est de plus en plus important pour les compagnies pétrolières et gazières qui s'efforcent de maintenir leur leadership dans un secteur connu pour ses cycles d'expansion et de récession. Alors que les coûts augmentent sur plusieurs fronts, notamment l'exploration, l'entretien des équipements, la gestion des sous-traitants et de la main-d'œuvre, le secteur se doit d'être plus efficace. Face à cette injonction, beaucoup misent sur les technologies numériques comme l'intelligence artificielle (IA), la télésurveillance, l'analyse géospatiale et le cloud pour transformer leurs activités existantes. Ces technologies peuvent aider à rationaliser les opérations en centralisant les données de terrain, en générant des informations plus pertinentes et en simplifiant les workflows.