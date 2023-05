Qu'est-ce que le suivi des infrastructures pétrolières et gazières ?

Comme l'extraction et le traitement de l'énergie ont lieu dans le monde entier, les entreprises pétrolières et gazières s'appuient sur des systèmes de surveillance pour collecter et transférer des données opérationnelles vers des sites de production. En général, ces données sont utilisées pour surveiller et vérifier des infrastructures telles que les puits, les stations de compression et les pipelines afin de détecter la fatigue et le chargement.

Quels sont les avantages du suivi des infrastructures pétrolières et gazières ?

Maintenir la production et le contrôle des actifs à distance est un effort nécessaire mais coûteux pour les entreprises du secteur de l'énergie. Ces coûts peuvent être réduits grâce à une surveillance automatisée des infrastructures pétrolières et gazières et à l'IoT. Les derniers systèmes basés sur des technologies numériques telles que le cloud, les capteurs à distance et l'intelligence artificielle (IA) permettent de réduire les coûts de déploiement, d'avoir un contrôle complet des opérations de production, d'accroître la conformité aux réglementations environnementales, de renforcer la sécurité des travailleurs et de réduire les coûts de main-d'œuvre. En bref, le suivi des infrastructures pétrolières et gazières permet à des effectifs réduits d'en faire plus.