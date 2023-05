Qu'est-ce que l'IoT pour le secteur pétrolier et gazier ?

L'industrie pétrolière et gazière a adopté très tôt les technologies IoT, et ce pour une bonne raison. Les fournisseurs d'énergie exploitent un grand nombre de composants IoT utilisés dans d'autres secteurs, notamment les capteurs à distance, l'apprentissage automatique et le cloud. Lorsqu'il est connecté et combiné à des processus métiers tels que les alertes, l'IoT appliqué aux systèmes pétroliers et gaziers permet aux opérateurs de surveiller les systèmes et de réagir en toute sécurité et en temps réel aux problèmes de production dès qu'ils surviennent.

Quels sont les avantages de l'IoT dans le secteur pétrolier et gazier ?

L'IoT offre de multiples avantages aux entreprises pétrolières et gazières. Examinons mes avantages de l'utilisation de l'IoT dans le secteur pétrolier et gazier :