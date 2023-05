Infrastructure pétrolière et gazière

Que sont les infrastructures pétrolières et gazières ?

Les infrastructures pétrolières et gazières font référence aux bâtiments, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des entreprises énergétiques. Les producteurs de pétrole et de gaz amont ont besoin d'infrastructures pour explorer et extraire les ressources énergétiques. Les producteurs intermédiaires (midstream) disposent d'infrastructures pour raffiner et traiter le carburant. Et les producteurs aval utilisent les infrastructures pour livrer et vendre le pétrole et le gaz aux entreprises de détail.

Quels sont les avantages des infrastructures pétrolières et gazières ?

À mesure que les entreprises pétrolières et gazières modernisent leurs opérations, nombre d'entre elles se tournent vers les technologies et services numériques pour optimiser leurs processus, de l'inspection des pipelines à l'optimisation des raffineries, tout en conservant leurs infrastructures existantes. Parce que les entreprises du secteur de l'énergie utilisent des actifs complexes sur le terrain et dans les usines qui nécessitent une maintenance continue, les solutions de gestion des actifs sont essentielles à la bonne maintenance des infrastructures. Il en va de même pour les systèmes qui planifient des ressources humaines et matérielles pour les réparations, gèrent les stocks et fournissent des solutions mobiles permettant aux employés sur le terrain d'accéder aux données et de soumettre des rapports.



De plus en plus, l'activité dépend de la capacité de l'infrastructure informatique d'une entreprise à s'adapter à l'évolution des conditions marché. Une infrastructure informatique vieillissante, lente ou inefficace constitue une menace aussi importante que n'importe quelle force perturbatrice du marché.