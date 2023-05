Qu'est-ce que l'ingénierie pétrolière et gazière ?

L'ingénierie pétrolière et gazière désigne la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de processus techniques axés sur l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel. Une fois le pétrole et le gaz découverts, les ingénieurs pétroliers et gaziers participent au processus d'extraction de ces ressources des gisements, travaillant souvent avec des spécialistes tels que les géoscientifiques pour comprendre la formation rocheuse sous-jacente, déterminer les meilleures méthodes de forage et surveiller les activités quotidiennes.

Quels sont les avantages de l'ingéniérie pétrolière et gazière ?

L'ingénierie pétrolière et gazière aide les entreprises du secteur de l'énergie à trouver et à extraire les ressources pétrolières et gazières de manière plus efficace, sûre et durable. À ce titre, les ingénieurs pétroliers et gaziers évaluent les réserves d'énergie pour aider à prédire leur rentabilité et examinent les sites de forage potentiels pour planifier des méthodes de forage efficaces et sûres nécessaires à la récupération des actifs énergétiques.

Les ingénieurs s'appuient de plus en plus sur des technologies numériques avancées pour travailler plus efficacement. Par exemple, les ingénieurs réservoir utilisent l'analyse avancée et les big data pour déterminer le plan de développement optimal et les activités de forage, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Les ingénieurs d'achèvement tirent parti de l'intelligence artificielle (IA) pour coaxer le plus de flux de pétrole ou de gaz à partir du sol. Et les ingénieurs de production assurent la productivité des puits et du champ pétrolifère. Grâce aux solutions numériques, ils peuvent surveiller la production à distance depuis le monde entier à l'aide de capteurs avancés et de l'Internet des objets (IoT).