Qu'est-ce que la transformation numérique du secteur pétrolier et gazier ?

Une nouvelle vague de changements technologiques est en train de transformer l'industrie pétrolière et gazière. Utilisant bon nombre des mêmes technologies numériques de plus en plus utilisées dans d'autres secteurs, notamment les capteurs à distance alimentant l'internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle et l'analyse des big data, l'impact de la transformation numérique sur l'industrie pétrolière et gazière est profond. Grâce à la transformation numérique, les compagnies s'efforcent de réduire leurs coûts, d'approfondir leurs relations avec leurs clients, de gagner en efficacité et de créer de nouveaux modèles économiques sur les marchés mondiaux concurrentiels.

Quels sont les avantages de la transformation numérique du secteur pétrolier et gazier ?

La transformation numérique offre des opportunités importantes pour les entreprises énergétiques dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, les acteurs amont, intermédiaires et aval du secteur peuvent tous optimiser l'utilisation d'équipements essentiels. Grâce à des capteurs à distance connectés par le cloud, à l'analytique et l'IoT, la maintenance des équipements peut être surveillée et suivie, qu'il s'agisse de la plateforme de forage ou des pompes à essence au niveau du commerce de détail. Pour les dirigeants et les responsables concentrés sur la stratégie d'entreprise, l'analyse décisionnelle liée aux big data et à l'intelligence artificielle (IA) peut être utilisée pour mieux comprendre quelles fonctionnalités et quels produits offrent la meilleure valeur du client.

Parmi les autres cas d'utilisation de la transformation numérique figurent l'amélioration de l'expérience client, la prévision des performances, l'amélioration de la récupération du pétrole, la diminution des pertes d'hydrocarbures par vol et fuite, et une meilleure sécurité des actifs.