Qu'est-ce que le conseil pour le secteur pétrolier et gazier ?

Les consultants pétroliers et gaziers aident les professionnels de l'énergie des industries amont, intermédiaires et aval à libérer toute la valeur de leurs actifs énergétiques en toute sécurité et de manière rentable. En général, en combinant leur expertise du secteur, les meilleures pratiques et des solutions éprouvées, les consultants pétroliers et gaziers peuvent aider les entreprises à maximiser la valeur des réserves, à déployer les dernières solutions informatiques digitales et à proposer de nouveaux processus pour prendre en charge les sources d'énergie alternatives.

Quels sont les avantages du conseil pour le secteur pétrolier et gazier ?

Les entreprises pétrolières et gazières évoluant dans un environnement mondial soumis à des pressions concurrentielles, financières et réglementaires, nombre d'entre elles recherchent l'aide extérieure de consultants du secteur afin de fonctionner plus efficacement ou de trouver de nouveaux leviers de croissance. Les producteurs amont qui participent à l'exploration et à la production peuvent rechercher un soutien pour établir une stratégie opérationnelle digitale ou pour mettre en œuvre des programmes de champ pétrolier numérique. Les producteurs intermédiaires (midstream) confrontés à des infrastructures vieillissantes peuvent faire appel à des consultants pour améliorer la rentabilité et le contrôle des risques dans des domaines tels que l'intégrité des pipelines et la détection des fuites. Parallèlement, de nombreux producteurs en aval font appel à des consultants en pétrole et en gaz pour les aider à identifier les goulets d'étranglement des opérations de vente au détail et à améliorer l'expérience client.