Qu'est-ce que l'automatisation du pétrole et du gaz ?

L'automatisation du secteur pétrolier et gazier, également appelée d'automatisation des champs pétroliers, fait référence dans l'industrie pétrolière et gazière à un nombre croissant de processus, beaucoup impliquant des technologies numériques, qui peuvent aider les producteurs d'énergie à mieux rivaliser sur les marchés mondiaux. Si certains domaines industriels sont plus propices à l'automatisation que d'autres, les principaux candidats à l'automatisation dans le secteur du pétrole et du gaz comprennent le forage, les opérations de production et le contrôle des processus, la logistique et la chaîne d'approvisionnement, la sécurité et la distribution.

Comment fonctionne l'automatisation du pétrole et du gaz ?

L'automatisation de l'industrie du pétrole et du gaz utilise souvent des capteurs basés sur l'Internet des objets (IoT), des systèmes prédictifs et d'autoapprentissage pour augmenter la productivité, et des systèmes experts ou l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour pallier une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Quels sont les avantages de l'automatisation du pétrole et du gaz ?

L'automatisation du pétrole et du gaz offre aux producteurs une multitude d'avantages opérationnels, notamment :

La réduction des coûts : l'IA et les technologies numériques permettent de réduire les coûts à la fois en remplaçant une partie des effectifs humains et en améliorant la sécurité et la précision des tâches existantes effectuées par l'homme. L'automatisation des étapes manuelles du processus de forage, comme la manipulation des tuyaux, peut réduire les risques de sécurité. L'automatisation des activités pétrolières et gazières permet de réduire les délais, d'adopter des processus plus évolutifs et de limiter les blessures et les décès sur les chantiers. Une entreprise plus connectée : les producteurs amont travaillant dans des domaines éloignés bénéficient de l'automatisation en utilisant des drones et des submersibles pour aider à surveiller les processus d'inspection. Les mesures de pression et de flux de pétrole et de gaz peuvent être améliorées grâce à l'automatisation et peuvent bénéficier aux producteurs amont, intermédiaires (midstream) et aval. Les systèmes interconnectés et automatisés permettent une distribution aisée des données et une plus grande efficacité dans toute l'entreprise. Une amélioration de l'efficacité et du rendement : la modernisation et l'automatisation des processus informatiques internes aident toutes les opérations énergétiques à simplifier la production et à augmenter les rendements. Ceci réduit l'empreinte carbone tout en augmentant les revenus potentiels.

Pour en savoir plus sur l'automatisation du secteur pétrolier et gazier, consultez les ressources ci-dessous.