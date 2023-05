Que sont les martech ?

Les technologies marketing, ou martech, constituent le domaine de la gestion de la relation client (CRM) se concentrant sur les outils numériques qui aident les organisations à gérer les opérations, processus et activités marketing. Les martech peuvent aider à atteindre de multiples objectifs, notamment l'acquisition client et le customer nurturing, la personnalisation des interactions clients et la mesure de l'efficacité des campagnes.

Les outils typiques d'une « pile » de logiciels martech peuvent inclure des plateformes publicitaires programmatiques, des logiciels d'automatisation du marketing, des systèmes de gestion de contenu (CMS), des outils d'analyse Web et des plateformes d'expérience client digitale.

Quels sont les avantages des martech ?

Parmi les nombreux avantages du déploiement de martech, on peut citer :