Qu'est-ce que l'automatisation du marketing ?

L'automatisation du marketing fait référence aux logiciels conçus pour automatiser la planification, la gestion, la coordination et l'évaluation des actions marketing. Les services marketing au fait des dernières technologies automatisent les tâches répétitives liées au médias sociaux, aux e-mails et au site internet. La technologie d'automatisation du marketing facilite ce genre de tâches.

Quels sont les bénéfices de l'automatisation du marketing pour les entreprises ?

Les plateformes d'automatisation du marketing rationalisent les actions marketing et commerciales en gérant des processus répétitifs, manuels et chronophages avec des solutions automatisées, permettant d'économiser du temps et de l'argent.