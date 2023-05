Qu'est-ce que l'analytique marketing ?

L'analytique marketing (ou marketing analytics en anglais) met en contexte les données recueillies sur l'ensemble des canaux marketing et montre comment les plans et initiatives marketing d'une entreprise peuvent se traduire directement chiffre d'affaires. Les directeurs marketing et les marketeurs utilisent ces technologies et processus pour évaluer et valoriser leurs campagnes marketing. L'analytique marketing étudie les indicateurs de tous les canaux et sources et les combinent en une vue unique pour résumer les performances des initiatives marketing.

Quels sont les avantages de l'analytique marketing ?

L'analytique marketing présente de nombreux avantages pour une entreprise. Les équipes qui réussissent utilisent les données extraites pour :