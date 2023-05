Système d'exécution de la fabrication (SEF)

Qu'est-ce qu'un système d'exécution de fabrication ?

Un SEF collecte des informations sur les équipements et les processus de fabrication complexes et les contrôle. Il relie les systèmes de contrôle des processus qui commandent directement les équipements de fabrication (et qui saisissent des données telles que les niveaux de stock et les temps d'arrêt) aux systèmes commerciaux, tels que les progiciels de gestion intégrés (ERP), qui suivent des données telles que les commandes, les interactions avec les clients et les prix.

Quels sont les avantages d'un système d'exécution de la fabrication ?

Les informations en temps réel issues d'un SEF permettent aux entreprises d'optimiser l'efficacité de leurs équipements et processus de fabrication. Cela permet de réduire les stocks, le travail en cours et la durée du cycle de fabrication et d'améliorer la qualité. Il réduit également les coûts de main-d'œuvre et la saisie manuelle des données, augmente la satisfaction des clients, accélère la mise sur le marché de nouveaux produits et réduit les coûts et les efforts liés à la conformité réglementaire.