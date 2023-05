Qu'est-ce que la modernisation des systèmes mainframe ?

La modernisation des ordinateurs centraux ou systèmes mainframe (mainframe modernization en anglais) est le processus de migration et d'amélioration des ordinateurs centraux existants en matière d'interface, de code, de coût, de performance et de maintenabilité. Dans certains cas, la modernisation de l'ordinateur central peut englober la migration complète du code et des fonctionnalités vers une plateforme basée sur une technologie plus récente et/ou hébergée dans le cloud.

Quels sont les avantages de la modernisation des systèmes mainframe pour une entreprise ?

Grâce à la modernisation des systèmes mainframe, les entreprises peuvent :