Systèmes de core banking existants

Que sont les anciens systèmes de « core banking » ?

Les systèmes bancaires de base (dits de « core banking ») existants sont souvent des plateformes mainframe, datant de plusieurs dizaines d'années, qui prennent en charge les opérations de back-end des principales fonctions d'une banque, telles que l'ouverture et la configuration de comptes, le traitement des transactions, le traitement des dépôts, le traitement des prêts, etc. En raison de leurs technologies anciennes, des modèles de données propriétaires et de leur capacité limitée à s'interfacer avec d'autres systèmes, les systèmes hérités du passé peuvent limiter la capacité d'une banque à proposer rapidement de de nouveaux produits, services et expériences.

Quels sont les avantages d'un nouveau système de « core banking » ?

Comme les banques établies se sentent souvent coincées par leurs systèmes centraux hérités, beaucoup considèrent l'investissement dans de nouvelles infrastructures pour les services numériques comme une priorité stratégique. Numériques dès la conception, les nouveaux systèmes centraux reposent fortement sur le cloud et les services associés. Ils introduisent des tarifs dynamiques pour diminuer les coûts et réduisent la complexité en éliminant les processus papier. En outre, les banques utilisent de nouvelles plateformes pour mettre en place des canaux numériques, améliorer l'expérience client et lancer de nouveaux produits et services plus rapidement qu'auparavant.