Qu'est-ce que la convergence IT/OT ?

La convergence IT/OT (informatique d'entreprise/informatique industrielle) est l'intégration de données provenant de systèmes qui gèrent des informations sur la production (comme les plans de production et envois de matières premières) avec des données provenant de systèmes qui surveillent et contrôlent directement la production (comme les historiques de températures et de pression des raffineries pétrolières).

Quels sont les avantages de la convergence IT/OT ?

La convergence IT/OT permet de prendre des décisions en temps réel, de réduire les temps d'arrêt non planifiés et d'utiliser le plus efficacement possible les équipements et le personnel pour répondre aux changements et aux problèmes. L'alignement des systèmes IT et OT permet également d'éliminer le matériel et les logiciels inutiles, ce qui réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation.