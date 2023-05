Qu'est-ce qu'une stratégie d'internet des objets ?

Une stratégie IoT (d'internet des objets) explique comment tirer profit des données générées par des capteurs connectés et des appareils intelligents, de la refonte des modèles commerciaux à l'intégration des protocoles réseau et des formats de données. Il définit l'analyse de rentabilité, met en place le budget et le personnel nécessaires.

Quels sont les avantages d'une stratégie IoT pour une entreprise ?

Une stratégie IoT permet à une entreprise de tirer profit des avantages de l'IoT plus rapidement et plus efficacement que ses concurrents. Elle lui permet d'identifier et de choisir où l'IoT peut aider à mettre en œuvre la bonne technologie. De plus, en offrant une vision globale de l'entreprise, elle peut offrir des avantages allant de la réduction des coûts de production à des produits plus innovants et de nouveaux modèles économiques.