Qu'est-ce que l'automatisation intelligente ?

L'automatisation intelligente des processus (IPA) - parfois appelée hyperautomatisation, automatisation intelligente ou automatisation numérique des processus - consiste à combiner l'automatisation robotique des processus (RPA) avec l'exploration des processus, l'OCR/ICR, l'analyse et l'intelligence artificielle (IA) pour créer une automatisation des processus d'entreprise qui pense, apprend et s'adapte de manière autonome.

Quels sont les avantages de l'automatisation intelligente pour une entreprise ?

L'un des principaux avantages de l'IPA est de faciliter de bout en bout les processus permettant de mettre en place des modèles d'exploitation modernes, résilients et flexibles. Associer l'IPA et à l'expérience humaine peut favoriser le type d'innovation qui inspire les équipes à créer une valeur commerciale nouvelle.

Une initiative IPA réussie exige un travail d'équipe entre les fonctions commerciales et l'informatique afin d'évaluer les processus existants, puis d'intégrer des systèmes permettant d'apporter des changements évolutifs et durables dans le cadre des processus. Il est essentiel que les employés fassent partie d'une telle initiative, afin de faire l'expérience directe des avantages de cette transformation.

Quelles sont les technologies utilisées par l'IPA ?

L'IPA combine des logiciels d'automatisation robotisée des processus (RPA) avec des technologies d'intelligence telles que :

Process mining – Approche analytique qui diagnostique les processus d'entreprise, puis utilise l'analyse des données pour saisir et améliorer les processus.

– Approche analytique qui diagnostique les processus d'entreprise, puis utilise l'analyse des données pour saisir et améliorer les processus. Traitement du langage naturel – Également appelé TLN, il s'agit d'un logiciel qui permet au matériel de comprendre, d'interpréter et de manipuler le langage, qu'il soit parlé ou écrit.

– Également appelé TLN, il s'agit d'un logiciel qui permet au matériel de comprendre, d'interpréter et de manipuler le langage, qu'il soit parlé ou écrit. Vision par ordinateur – Il s'agit d'outils technologiques, tels que la ROC (reconnaissance optique de caractères), qui numérisent des documents et les transforment en texte.

– Il s'agit d'outils technologiques, tels que la ROC (reconnaissance optique de caractères), qui numérisent des documents et les transforment en texte. Machine learning – Processus qui utilise des algorithmes logiciels d'intelligence artificielle pour trouver des modèles dans des données structurées et historiques et qui utilise ces modèles pour faire des prévisions précises des résultats.

– Processus qui utilise des algorithmes logiciels d'intelligence artificielle pour trouver des modèles dans des données structurées et historiques et qui utilise ces modèles pour faire des prévisions précises des résultats. Intelligence artificielle – Technologie qui cherche à imiter, voire à dépasser, l'intelligence humaine en analysant les données plus rapidement que l'homme et en tirant des enseignements des décisions passées.

Comment l'IA aide-t-elle les entreprises post-pandémie ?

L'impact socio-économique actuel de la pandémie de Covid-19 prouve que la résilience des entreprises repose sur une coordination habile des processus numériques.

Si l'IPA permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts, les entreprises d'aujourd'hui doivent également assurer la continuité de leurs activités et répondre aux demandes inconstantes des clients. La coordination intelligente de l'IPA facilite la conception et la création de processus métiers complets. Ainsi, les entreprises peuvent créer des modèles d'exploitation modernes et résilients qui permettent aux dirigeants d'anticiper l'avenir et de conduire le changement.

Parmi les avantages d'une utilisation efficace de l'IPA, citons :

Pour un grand fournisseur de services de télécommunications, réduction de 16 % du volume d'appels grâce à l'utilisation du TLN avec une précision de 90 % du chatbot.

Pour un émetteur de cartes de crédit, 99 % de précision dans le traitement de 100 000 factures de fournisseurs chaque mois.

Pour une entreprise agroalimentaire de premier plan, amélioration de 90 % des processus et de 400 % du ROI.

Pour un important organisme d'assurance-maladie, le traitement des demandes de remboursement est six fois plus rapide.

Quelle est la différence entre l'automatisation intelligente (IPA) et l'automatisation robotisée des processus (RPA) ?

La RPA, ou automatisation robotisée des processus, consiste à remplacer les tâches manuelles répétitives par des robots logiciels, afin d'automatiser les flux de travail. L'IPA va plus loin en ajoutant des technologies cognitives avancées telles que l'IA pour étendre l'automatisation des processus métiers à l'ensemble de l'entreprise.

Parmi les avantages d'une RPA efficace , citons :