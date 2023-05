Qu'est-ce qu'un système intégré de gestion du lieu de travail ?

Un système de gestion intégrée du lieu de travail est un système en réseau qui aide une organisation à surveiller, gérer et utiliser au mieux ses biens immobiliers, infrastructures et installations. Il fournit des informations sur tout, de l'immobilier aux projets d'immobilisation, en passant par les installations, l'entretien, la durabilité et l'énergie et permet de les optimiser.

Quels sont les avantages des systèmes intégrés de gestion du lieu de travail ?

Les systèmes intégrés de gestion du lieu de travail peuvent aider les entreprises à mieux adapter les coûts immobiliers aux besoins, à rationaliser la création, l'exécution et le suivi des ordres de travail, à gérer plus soigneusement les projets d'investissement et à réduire le coût et le temps nécessaires pour prouver le respect des calendriers, budgets et exigences environnementales. Le fait qu'ils soient intégrés permet à davantage de parties prenantes de travailler ensemble pour tirer le meilleur parti du lieu de travail.